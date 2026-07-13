ЗСК проведет 85-ю сессию и рассмотрит около 20 законопроектов

Председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко анонсировал повестку 85-й сессии — депутаты рассмотрят обращения в федеральные органы власти, изменения в судебной системе и налоговые льготы для спортивных работников.
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