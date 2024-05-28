Трое 12-летних детей надругались над второклассником в Новосибирской области

Материалы переданы в Следственный комитет. Местные жители опасаются, что в посёлке случится самосуд.Посёлок Горный в Тогучинском районе Новосибирской области шокировало громкое преступление – трое 12-летних детей надругались над учеником второго класса.
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