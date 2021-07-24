Немецкие СМИ подсчитали, во сколько налогоплательщикам РФ обходится «содержание» Белоруссии

Медвежий уголПолитикаНемецкие СМИ подсчитали, во сколько налогоплательщикам РФ обходится «содержание» Белоруссии Ни одна страна мира не получает от России столько поддержки, финансирования и содержания, как соседняя с ней Белоруссия.Вернуться к статье3211НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАЛЕКС БАМНадо учитывать что Белоруссия - Белая Русь. Потому не всё меряется долларами. Хотя кредиты можно давать рублями.Алекс ИвановПусть лучше подсчитают во сколько налогоплательщикам ЕС обходится «содержание» Укров, "прибалтийских тигренышей", Польши, Румынии и т.д.ННаталияИ еще пусть прибавят, во сколько той же Германии и прочим обходится их толерантность, т.е. содержание орд беженцев из стран ближнего Востока, в которых вследствие их же "благодеяний" и вмешательства произошли гуманитарные катастрофы.Алекс ИвановДа про ЭТО я даже упоминать не стал. :-)ВЛАДИМИР КУБРЯККак эти экономисты любят считать деньги в чужом кармане.Подщитали б лучше в своём от потере за руссофобию!Олег Помошников"разрушает все каноны целесообразности, разумности и здравомыслия. " Ну западные каноны- они такие каноны! Хе-хе! А немецкие СМИ, одно название что немецкие.Владимир ШвайбовичПомолчали бы лучше фрицы. Сами сколько миллиардов своих налоголательщиков отдают на разжигание русофобии в странах прибалтики, украины и др. постсоветских. С Белоруссией не получается, так хоть такой статьёй пытаются подорвать отношения России и РБ. Отношения взаимовыгодные, кредиты отдаются, рынок общий, цель одна - противостоять снова об'единившимся против Русского мира фашистам из той же Германии и её саттелитам.Олег ПомошниковМожно еще вспомнить как Кайзеровская Германия во время великой войны,когда немцам уже жрать нечего было, кормила всяких русофобов типа Парвуса и выделяла деньги на русскую смуту.M TА можно вспомнить и то, что деньги через Парвуса шли к Ленину, который раскрасил единую Россию в лоскутное одеяло "независимостей ", заложив под нее мины замедленного действия. Часть из них уже сработала, а часть - ждет своего часа.Олег ПомошниковДа. Просто не хочу "аквариумных рыбок" большевиков драконить.Александр Романченко"..., заложив под нее мины замедленного действия. ..." - Парвус и Ленин мин не закладывали. Такую мину заложил И.В. Сталин созданием еврейского государства Израиль в 40-х годах 20 века. Но сделал он это не случайно, а чисто запрограммировано. У Русской революции было два вождя: А.А. Богданов и В.И.Ленин. Первый и второй съезд партии РСДРП организовал А.А. Богданов. На втором съезде присутствовал В.И. Ленин, устроивший политический раскол между членами партии на большевиков и меньшевиков. Идеи А.А. Богданова были понятны И.В.Сталину. В начале 20-х годов Сталин спас Богданова от расстрела и помогал ему до 1929 года в научной деятельности как политической так и научно исследовательской.M TИх отверг не Ленин, а те, кто целый век вел страну "ленинским путем" и пытаются отрицать очевидное, приукрашивая безобразное и преступное! И привели страну к "светлому будущему", ставшему Настоящим. Врать бесполезно.M TВаша версия не имеет оснований и подтверждений. Думаю, вы заметили, что непримиримая борьба идет между 2-мя теориями: 1) большевицкой сказкой про "создание Лениным СССР" на основе "ленинской национальной политики" раскраски страны в произвольно раскрашенные на карте "независимости" - без упоминания об очевидном разрушении им единой (!) России и 2) пониманием того, что нарисованные Лениным "независимости" с декларированным "правом на самоопределение вплоть до отделения", которое было ему нужно только на стадии разрушения российской государственности, но которое он никогда не собирался допускать после укрепления большевицкой власти - однажды неизбежно будет использовано теми, кто будет разрушать Россию в своих целях. Есть разница между получением независимости Казанской губернией и Республикой Татарстан? Не улавливаете? Тогда вам покажут это наглядно! Потерпите. Тов. сталин "решил вопрос", до предела затянув удавку террора. Помогло это сохранить "братство народов СССР" и "социалистического содружества"? Так почему вы верите в то, что неудавшееся "великому и могучему" СССР, удастся его остатку под управлением остатка КПСС, тупо и безнадежно продолжающему провальную политику в геополитическом тупике?M TПонимаю! Есть масса больных на голову, свято верующих, что очередная пятилетка "достроения коммунизма" вот-вот начнется... главное - побольше памятников Сталину поставить и найти нового подонка, чтобы "навел порядок", залив страну кровью. Плохая для них новость в том, что подонки-то имеются, но становиться "новым сталиным" не торопятся. Потому что, понимают то, что неспособны понять массы тупых шариковых: "коммунизма" не будет никогда, сколько ни требуй и не голосуй. А участь Саддама для любого потенциального "сталина" - гарантирована.Александр РоманченкоМоя версия имеет и основания и подтверждения. В политическом споре А.А. Богданова с В.И. Лениным А.А. Богданов предсказал Ленину всё то, что получится от строительства социализма по его плану. Предсказание сбылось вплоть до контрреволюционного переворота устроенного лже коммунистами.M TРад за вас! Но не убежден.Владимир ДомнинСпасибо немецким СМИ, сами цифры складывать не можем.ТХТатьяна ХмеленинаОни бы свое считали.за что им спасибо?. они что хочешь насчитают. во сколько им украина обходиться? и их вкладывания на раскачку внутри России Белорусии. и разложения нашего общества? да и других глсударств. так что тут бабушка надвое сказалаАлександр СвиридовГрицай, Ты за своими хохлами следи- беларусы без тебя с РФ разберутся......Виктор СоболевЗаботливые немцы?Александр РоманченкоАвтор явный жидоеврей и любитель подсчитывать деньги в чужом кармане. Такие во времена СССР все занимали руководящие посты в КПСС и подсчитав, что русские люди живут богаче евреев, решили о ненужности подобного государства и распихав по карманам его богатства расчленили СССР на национальные республики таможенными границами. Деньги от таможен потекли в ненасытные глотки олигархата под названием КПСС, т.е. в ЦК, обкомы и райкомы КПСС.ЛеонидЗавидуют...Татьяна БушмелеваА немцам не пора подсчитать сколько они тратят на содержание своры тявкающих русофобских новообразований" ?Александр РоманченкоЗдесь прозвучала идея о помощи Парвусом Ленину. Но автор этого комментария явно не знаком с развитием революционного процесса в России: "..., заложив под нее мины замедленного действия. ..." - Парвус и Ленин мин не закладывали. Такую мину заложил И.В. Сталин созданием еврейского государства Израиль в 40-х годах 20 века. Но сделал он это не случайно, а чисто запрограммировано. У Русской революции было два вождя: А.А. Богданов и В.И.Ленин. Первый и второй съезд партии РСДРП организовал А.А. Богданов. На втором съезде присутствовал В.И. Ленин, устроивший политический раскол между членами партии на большевиков и меньшевиков. Идеи А.А. Богданова были понятны И.В.Сталину. В начале 20-х годов Сталин спас Богданова от расстрела и помогал ему до 1929 года в научной деятельности как политической так и научно исследовательской."Елена АлександровнаВ общем-то да, но помогал ему Джугашвили до 1928 года, так как Малиновский (Богданов), уже в апреле 28 года скончался от очередного эксперимента по вечной жизни, при переливании крови себе от молоденького студента в возрасте 54 лет. Прям, как и Ульянов (Ленин), в том же возрасте. Они вообще были похожи, как братья, особенно в молодости. И власти всемирной хотели. Вот только Ульянов через мировую революцию, а Малиновский через бессмертие! Вот Джугашвили и берёг, и понимал его, видно тоже о бессмертии мечтал.Александр РоманченкоКак отмечали создатели кибернетики Н.Винер и У. Росс-Эшби в научном труде А.А.Богданова ТЕКТОЛОГИЯ (3 тома) он ещё до них сформулировал все законы КИБЕРНЕТИКИ.Елена Александровнанемчура пусть свои деньги считает! нечего чужое считать! Белоруссия, это наша безопасность и союзное государство! не их свинячье дело куда и сколько тратит Россия! ишь ты, лезут "культурнейшие" господа туда, куда их не просят! разберитесь в своём дерьме, лживые и мерзкие!Naftis PloiarhosБеларусь нас кормит -все продукты из Белоруси от картофеля.молока.мяса до гречневой крупы !!!Naftis PloiarhosБераруссь нас кормит !!!Александр СимаковПусть эта немецкая помойка Дойче велле с такой же дотошностью подсчитает, во что обходится налогоплательщикам Германии содержание миллионов мигрантов, которых завезли в Германию за последние несколько лет. А с Белоруссией мы сами как-нибудь разберёмся. Свои же люди, сочтёмся!1941-1945Фашисты возродили в Украине Бандерщину нацизм И при каждом вывихе мозгов ЕС вводит санкции против России А именно кто мадам борделя Меркель двуликий ЯнусГГГари ГаринА РФ пдсчитала во сколько обходится немецким налогоплатель-щикам содержание смуглых мигрантов и пришла в ужас, сколько миллиардов выбрасываетс на содержание многодетных бездельни-ков из карманов трудолюбивых немцев и их мизерных пенсий. А мигранты эти немецкие деньги посылают себе на родину.Комментировать
Свежие комментарии