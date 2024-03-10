Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 678 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Руси
    Как жыды стараются... Нужна им наша земля... хоть в баночке )))Навальнисты начал...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    УРОДЫ!!!Навальнисты начал...
  • Светлана
    В Кащенко их. Гройсмана, жида этого пархатого, в первую очередь.Навальнисты начал...

Ужасный конец или ужас без конца: "The Guardian" назвала главную цель российских войск западнее Донецка

Ужасный конец или ужас без конца: "The Guardian" назвала главную цель российских войск западнее Донецка

  «Авдеевская тактика» — зачистка опорников ВСУ авиабомбами — приводит к огромным потерям ВСУ на всех участках фронта Авдеевский участок остается абсолютным оперативно-тактическим приоритетом для Российской армии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх