Парламентская газета

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Догхантеров будут штрафовать, а диггеров узаконят

Догхантеров будут штрафовать, а диггеров узаконят

18 сентября в Госдуме начинается первая пленарная неделя осенней сессии. До конца года депутаты планируют принять бюджет, ввести новые меры поддержки участников СВО и семей с детьми, запустить реформу «вышки», а также обсудить перспективы ЕГЭ.

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