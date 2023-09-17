Догхантеров будут штрафовать, а диггеров узаконят

18 сентября в Госдуме начинается первая пленарная неделя осенней сессии. До конца года депутаты планируют принять бюджет, ввести новые меры поддержки участников СВО и семей с детьми, запустить реформу «вышки», а также обсудить перспективы ЕГЭ.