Нижегородские трамваи и электробусы получили высокую оценку от главы комиссии Госсовета

Руководитель комиссии «Эффективная транспортная система» Госсовета России, глава Бурятии Алексей Цыденов дал положительную оценку перспективам развития производства электробусов и трамваев «МиНиН», которые создаются на предприятии в Ворсме.
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