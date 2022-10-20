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Демарш Роналду, победы «Реала», «МЮ», «Спартака» и «Ливерпуля», поражение ЦСКА, заявления Баха и другие новости утра

1. В 4-м туре Фонбет Кубка России «Спартак» победил «Факел» (2:1), ЦСКА уступил «Торпедо» (0:1 – второй раз в сезоне!), «Краснодар» проиграл «Пари НН» (0:1), «Оренбург» был сильнее «Ахмата» (4:2).

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