34 сэйва Бобровского помогли «Флориде» снова победить «Торонто»

«Флорида» на выезде победила «Торонто» и повела в серии со счетом 2:0. В ночь на 5 мая в Торонто завершился второй матч полуфинальной серии Кубка Стэнли Восточной конференции, в котором местный «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флориду Пантерз».