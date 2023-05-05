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34 сэйва Бобровского помогли «Флориде» снова победить «Торонто»

34 сэйва Бобровского помогли «Флориде» снова победить «Торонто»

«Флорида» на выезде победила «Торонто» и повела в серии со счетом 2:0. В ночь на 5 мая в Торонто завершился второй матч полуфинальной серии Кубка Стэнли Восточной конференции, в котором местный «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флориду Пантерз».

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