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У Григория Лепса начали клоками выпадать волосы

У Григория Лепса начали клоками выпадать волосы

Григорий ЛепсИван Гром, стилист по волосам и колорист-технолог, поделился своим мнением о изменениях во внешности Григория Лепса.

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