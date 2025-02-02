Тамбурный шов иголкой: пошаговая инструкция и идеи для применения

Тамбурный шов (или шов «Цепочка») относится к одним из самых популярных швов ручной вышивки. С его помощью можно вышивать целые картины, а можно применять его только для декоративных акцентов! Тамбурный шов входит в группу свободных (то есть его выполнение не требует подсчета нитей) декоративных швов.