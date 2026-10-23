24 октября фигуристы выступят с короткими программами на этапе Гран-при во Франции. Гран-при по фигурному катанию 1-й этап Анже, Франция Мухчины, короткая программа Начало – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
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