На Волге в текущем году планируют разрешить рыбалку на стерлядь

В текущем году на Волге может быть вновь разрешена ловля стерляди, но с определёнными ограничениями. О планах по возобновлению рыбалки на данный вид рыбы рассказал руководитель ведомства Илья Шестаков в ходе обсуждения с президентом РФ Владимиром Путиным итогов работы рыбопромышленного сектора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии