Тайны древних ракушечных курганов в Бразилии: новые открытия

<p>Исследователи из Музея археологии и этнологии Университета Сан-Паулу (MAE-USP) и Университета Тулузы, вместе с международной группой специалистов, продолжают раскрывать тайны древних ракушечных курганов в Бразилии.
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