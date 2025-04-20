ФНС поддержала создание реестра самозапрета на азартные игры

Федеральная налоговая служба (ФНС) поддержала инициативу о создании реестра самозапрета на участие в азартных играх «Стопазарт», пишет РИА Новости со ссылкой на ответ ведомства вице-спикеру Госдумы Борису Чернышову.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии