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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Известный барнаульский фотограф проведет новую выставку снимков диких животных

Известный барнаульский фотограф проведет новую выставку снимков диких животных

Евгений Борисов путешествует по миру в поисках уникальных фотографий Работы барнаульского фотографа Евгения Борисова Уникальная выставка работ известного фотографа, путешественника Евгения Борисова пройдет в Алтайском филиале РАНХиГС в рамках создания арт-пространства академии в Барнауле.

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