В Северодвинске обсуждают новый проект застройки исторической части города

Владимир Козлов

Обещать наши власти умеют, тем более застройщики. Дома разрушат и на этом, как обычно, всё закончится. Раньше дома строили на века, а новый, наверняка, будет худшего качества и не известно сколько он простоит. Надо сохранять исторические места. Разрушать - не строить.