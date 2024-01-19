В Северодвинске обсуждают новый проект застройки исторической части города

В Северодвинске жителям предложили высказать своё мнение по застройке исторической части города. На месте двух расселенных сталинок застройщик планирует возвести один большой дом, но с зеленой территорией и детской площадкой.
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