Депутат Гурулев призвал "уничтожить" в России "гниль", не согласную с Путиным

Владимир Самборский

Никак это призыв к геноциду населения в России? Да,сто лет назад многих несогласных ставили "к стенке"... Пора снова каждого пятого завалить? А нас и так мало - громадная территория и мизер населения,особенно в восточной части! А чему,собственно, радоваться? Смотреть,как гибнет народ российский на СВО? Да и с другой стороны гибнут наши православные славяне,а не какие- нибудь наглосаксы!!! И конца-края бойне не видно! А Америка заявляет,что это очень выгодные "инвестиции" для них! Если мы - свободная страна - имеем право на свое мнение! А то,что оно иное,особенно у молодежи,зависит от власти,которая воспитала эту молодежь на "западных ценностях"! Они и "голосуют ногами"!