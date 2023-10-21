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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Депутат Гурулев призвал "уничтожить" в России "гниль", не согласную с Путиным

Депутат Гурулев призвал "уничтожить" в России "гниль", не согласную с Путиным

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев призвал к жестким мерам в отношении той части российского общества, которая не согласна с политикой президента Владимира Путина.

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Комментарии
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Владимир Самборский
Никак это призыв к геноциду населения в России? Да,сто лет назад многих несогласных ставили &quot;к стенке&quot;... Пора снова каждого пятого завалить? А нас и так мало - громадная территория и мизер населения,особенно в восточной части! А чему,собственно, радоваться? Смотреть,как гибнет народ российский на СВО? Да и с другой стороны гибнут наши православные славяне,а не какие- нибудь наглосаксы!!! И конца-края бойне не видно! А Америка заявляет,что это очень выгодные &quot;инвестиции&quot; для них! Если мы - свободная страна - имеем право на свое мнение! А то,что оно иное,особенно у молодежи,зависит от власти,которая воспитала эту молодежь на &quot;западных ценностях&quot;! Они и &quot;голосуют ногами&quot;!
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