Захарова отвергла информацию о контактах РФ и Украины в рамках «саммита мира»

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в интервью РЕН ТВ прокомментировала появившуюся информацию о том, что Россия и Украина контактируют онлайн в рамках подготовки второго «саммита мира».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии