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«Милуоки» первым в НБА одержал 50-ю победу и гарантировал себе участие в плей-офф

«Милуоки» во вторник стал первой командой сезона НБА, которая одержала 50-ю победу. Успех в матче с «Финиксом» (116:104) также гарантировал «Бакс» участие в плей-офф.

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