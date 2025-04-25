Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Два человека пострадали в Макеевке в ДНР из-за подрыва на минах «Лепесток»

Два человека пострадали в Макеевке в ДНР из-за подрыва на минах «Лепесток»

Два человека пострадали в Макеевке в Донецкой Народной Республике из-за подрыва на минах «Лепесток». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

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