Роберт Фицо заявил о попытках сорвать его поездку в Россию на День Победы

Премьер Словакии Фицо подтвердил свое решение приехать в Москву на День Победы Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не боится чьей-либо критики за свое решение посетить Парад Победы в Москве 9 мая 2025 года.
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