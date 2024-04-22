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С ювелирной точностью: удар ВС РФ сложил пополам Харьковскую телебашню

С ювелирной точностью: удар ВС РФ сложил пополам Харьковскую телебашню

22 апреля украинские нацисты вновь предприняли попытку атаковать Белгород. На подлёте к городу наши расчёты ПВО в 15:40 сбили ракету ТРК "Точка-У".

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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14 час.
НЭ
Наталья Эрнст
У этой куклы надо кисти рук повернуть, ладонями вверх...
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6 час.

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