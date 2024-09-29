Равшан – Аль-Вакра: прогноз на матч 2 октября 2024 года

БОНУС от Лиги Ставок: фрибет 4 444 ₽ и подписка на 4 месяца на ОККО Дата матча: 2 октября 2024 года Место проведения: Центральный республиканский стадион Превью матча: Во 2-м туре международного турнира встретятся Равшан и Аль-Вакра.