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Зеленский обзвонил семь лидеров стран Евросоюза на фоне критики от США

Зеленский обзвонил семь лидеров стран Евросоюза на фоне критики от США

Президент Украины Владимир Зеленский начал поспешно обзванивать лидеров европейских стран на фоне жесткой критики от администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа — за сутки он обзвонил сразу семерых лидеров Европы.

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