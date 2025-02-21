Зеленский обзвонил семь лидеров стран Евросоюза на фоне критики от США

Президент Украины Владимир Зеленский начал поспешно обзванивать лидеров европейских стран на фоне жесткой критики от администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа — за сутки он обзвонил сразу семерых лидеров Европы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии