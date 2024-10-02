Специалист Блинкин: уголь смогут перевозить по Тихоокеанской железной дороге

Тихоокеанская железная дорога, которую запустят от Эльгинского месторождения в Якутии до порта Эльга в Хабаровском крае в 2025 году, строится с учетом того, что на мировом рынке будет сохраняться спрос на уголь.
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