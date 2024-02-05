Важны для здоровья костей и зубов: петербуржцам неожиданно напомнили о пользе шампиньонов

Споры о пользе и вреде грибов для организма давно утратили свою актуальность. Положительные свойства шампиньонов, которые упоминали еще в Древнем Риме, сегодня подтверждены многочисленными исследованиями ученых.
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