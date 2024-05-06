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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Василий Ломаченко: «Понимаю, что моя карьера почти закончена. Для легкого веса я уже старик»

«Я старик? Если вы говорите обо мне в боксе, то да. Это так. Но в тяжелом весе многие только начинают в 36 лет, поэтому.

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