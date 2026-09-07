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Царьград

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Петербург встретил День флага триколором, гимном и живым арт-объектом

Петербург встретил День флага триколором, гимном и живым арт-объектом

В Санкт-Петербурге прошел праздничный фестиваль, приуроченный ко Дню Государственного флага России. Его организаторами выступили «Молодая Гвардия» и «Волонтерская Рота».

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