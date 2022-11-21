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Защитник «Жироны» Арнау Мартинес: «Если вернусь в «Барсу», то в первую команду»

Защитник «Жироны» Арнау Мартинес рассказал, на каких условиях готов вернуться в «Барселону». 19-летний испанец – воспитанник каталонского клуба.

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