В Германии начинают думать о ремонте «Северного потока»

лина любимцева ЧТО, уже сговариваются о поставках газа из России?!! И опять по-дешевке? Капитализм и есть капитализм... Тем более, совершенно не российский, который правит в России... Из России только КАЧАЮТ и ВЫКАЧИВАЮТ, держа россиян "за дураков"... КАЖДОМУ РОССИЯНИНУ ДОЛЯ ОТ ДОБЫЧИ И ПРОДАЖИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ!!

лл лина любимцева НИ АТОМА ГАЗА ФАШИСТСКИМ НЕДОБИТКАМ!! "Леопарды" они снова насылают на Россию?!!..... ХРЕН ИМ СОБАЧИЙ , А НЕ ГАЗ!!