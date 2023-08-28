Русская весна

115 422 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Там вся Украина и украинцы УНИЖЕНЫ  жЫдо-бандэровскими выродками и недобитками!!... УКРАИНЦЫ - ПОЧЕМУ ТЕРПИТЕ ЭТО ВСЕ...В Киеве полковник...
  • Житель Империи
    Не фейк, самая что ни на есть быль! Вот только местечко выбрал неправильно, страна-то в БРИКС собирается вступить, ка...Зеленский купил р...
  • Александр Лагуткин
    Этот "авантюрист" в Африке, Сирии и на Донбассе для России сделал намного больше, чем многие  из чиновников системы, ...И голос его был ж...

В Германии начинают думать о ремонте «Северного потока»

В Германии начинают думать о ремонте «Северного потока»

«В конце концов, это самая нормальная вещь в мире — ремонт трубопровода» — так озаглавлено интервью с премьер-министром федеральной земли Саксония (ФРГ) в издании Wirtschaftswoche.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лина любимцева
ЧТО, уже сговариваются о поставках газа из России?!! И опять по-дешевке?  Капитализм и есть капитализм... Тем более, совершенно не российский, который правит в России... Из России только КАЧАЮТ и ВЫКАЧИВАЮТ, держа россиян &quot;за дураков&quot;... КАЖДОМУ РОССИЯНИНУ ДОЛЯ ОТ ДОБЫЧИ И ПРОДАЖИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ!!
Ответить
8 час.
лл
лина любимцева
НИ АТОМА ГАЗА ФАШИСТСКИМ НЕДОБИТКАМ!!  &quot;Леопарды&quot; они снова насылают на Россию?!!.....  ХРЕН ИМ СОБАЧИЙ , А НЕ ГАЗ!!
Ответить
8 час.
Дмитрий Гурин
Ну договор есть договора и ВВП не пойдет на их игнорирование хотя бы из понятия что вони не будет и не будет поводов для дешёвых наездов. Скоро конец года и Газпром может просто отказать в пролонгировании прошлых договоров о поставках.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх