«В конце концов, это самая нормальная вещь в мире — ремонт трубопровода» — так озаглавлено интервью с премьер-министром федеральной земли Саксония (ФРГ) в издании Wirtschaftswoche.
В Германии начинают думать о ремонте «Северного потока»
Комментарии
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лина любимцева
ЧТО, уже сговариваются о поставках газа из России?!! И опять по-дешевке? Капитализм и есть капитализм... Тем более, совершенно не российский, который правит в России... Из России только КАЧАЮТ и ВЫКАЧИВАЮТ, держа россиян "за дураков"... КАЖДОМУ РОССИЯНИНУ ДОЛЯ ОТ ДОБЫЧИ И ПРОДАЖИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ!!
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8 час.
лл
лина любимцева
НИ АТОМА ГАЗА ФАШИСТСКИМ НЕДОБИТКАМ!! "Леопарды" они снова насылают на Россию?!!..... ХРЕН ИМ СОБАЧИЙ , А НЕ ГАЗ!!
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8 час.
Дмитрий Гурин
Ну договор есть договора и ВВП не пойдет на их игнорирование хотя бы из понятия что вони не будет и не будет поводов для дешёвых наездов. Скоро конец года и Газпром может просто отказать в пролонгировании прошлых договоров о поставках.
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7 час.
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