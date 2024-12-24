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Причину отзыва фетвы о многоженстве назвали в Совете улемов ДУМ

Причину отзыва фетвы о многоженстве назвали в Совете улемов ДУМ

Призыв Генпрокуратуры России и «реакция российской общественности» стали причиной отозвать богословское заключение (фетву), которое разрешало мусульманам России религиозное многоженство, заявил председатель совета Шамиль Аляутдинов 24 декабря в своем Telegram-канале.

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