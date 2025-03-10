Украина лишилась значительной части поставляемого США вооружения

США поставляли Украине внушительный список вооружения, включая ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и MLRS, ракеты для переносных зенитных комплексов Stinger, различные беспилотные авиакомплексы и др.
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