В Кремле отреагировали на призывы Трампа к Зеленскому остановить удары по НПЗ в РФ 

Россия приветствует призывы к Украине прекратить удары по мирной инфраструктуре, заявили в Кремле. Речь идёт о призыве президента США Дональда Трампа к Зеленскому не наносить удары на НПЗ на территории РФ, поскольку это ведёт к росту цен на дизельное топливо на мировых рынках.