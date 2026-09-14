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Русская весна

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В Кремле отреагировали на призывы Трампа к Зеленскому остановить удары по НПЗ в РФ 

В Кремле отреагировали на призывы Трампа к Зеленскому остановить удары по НПЗ в РФ 

Россия приветствует призывы к Украине прекратить удары по мирной инфраструктуре, заявили в Кремле. Речь идёт о призыве президента США Дональда Трампа к Зеленскому не наносить удары на НПЗ на территории РФ, поскольку это ведёт к росту цен на дизельное топливо на мировых рынках.

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