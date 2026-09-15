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Лантратова: обсуждаются списки для обмена с Украиной пленными и гражданскими

Лантратова: обсуждаются списки для обмена с Украиной пленными и гражданскими

Россия и Украина обсуждают списки для обмена военнопленными и гражданскими и воссоединения семей, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

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