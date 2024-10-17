Саммит Евросоюжа подтвердил остановку процесса вступления Грузии

Лидеры Евросоюза по итогам прошедшего в Брюсселе саммита заявили, что действия Тбилиси входят в противоречие с европейскими ценностями, и в связи с этим процесс вступления Грузии в союз де-факто остановлен.
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