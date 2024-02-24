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Найден Способ Выявить Рак Легких По Состоянию Пальцев И Ногтей

О нем рассказали специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS). Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) заявили, что заподозрить у человека рак легких можно по состоянию пальцев и ногтей.

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