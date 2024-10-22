Аналитик Ляшок: доля боящихся потерять работу россиян снизилась до 10%

За последние два года доля трудоустроенных россиян, опасающихся потерять работу, сократилась с 16% до 10%, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на аналитическую записку ведущего научного сотрудника центра "Институт социального анализа и прогнозирования" ИПЭИ РАНХиГС Виктора Ляшка.