VPN, ипотека и новый ОСАГО. Что изменится в жизни россиян в марте 2024 года?

Водителям разрешат оформлять страховку на один день, а покупка жилья станет сложнее Самый громкий закон, вступающий в силу в марте, связан VPN-сервисами, популяризация которых в сети теперь будет запрещена.
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