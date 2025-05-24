Оксана Самойлова высмеяла слова Виталия Гогунского о женщинах

Модель Оксана Самойлова прокомментировала недавнее высказывание Виталия Гогунского о женщинах. Она призналась, что не полностью слушала интервью актёра из сериала «Универ», однако отдельные фрагменты, которые ей попадались, показались ей сомнительными.
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