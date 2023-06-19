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Срочникам дадут преимущества при поступлении в вузы и колледжи

Срочникам дадут преимущества при поступлении в вузы и колледжи

Тем, кто служил по призыву, предлагают облегчить поступление в вузы, техникумы и колледжи. Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по науке и высшему образованию одобрил к рассмотрению во втором чтении, которое планируют провести 20 июня.

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