Срочникам дадут преимущества при поступлении в вузы и колледжи

Тем, кто служил по призыву, предлагают облегчить поступление в вузы, техникумы и колледжи. Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по науке и высшему образованию одобрил к рассмотрению во втором чтении, которое планируют провести 20 июня.
Тем, кто служил по призыву, предлагают облегчить поступление в вузы, техникумы и колледжи. Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по науке и высшему образованию одобрил к рассмотрению во втором чтении, которое планируют провести 20 июня.
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