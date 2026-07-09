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Во Франции задействуют 20 тысяч полицейских и жандармов на время матча с Марокко

Власти Франции задействуют 20 тысяч полицейских и жандармов для охраны порядка в ночь после четвертьфинала чемпионата мира-2026 между сборными Франции и Марокко, сообщает Franceinfo со ссылкой на министра внутренних дел Лорана Нуньеса.

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