Во Франции задействуют 20 тысяч полицейских и жандармов на время матча с Марокко

Власти Франции задействуют 20 тысяч полицейских и жандармов для охраны порядка в ночь после четвертьфинала чемпионата мира-2026 между сборными Франции и Марокко, сообщает Franceinfo со ссылкой на министра внутренних дел Лорана Нуньеса.