В Госдуме обсуждают направление на спорт части отчислений от продажи алкоголя

Средства должны целевым образом возвращаться в систему оздоровления нации В Государственной думе обсуждают возможность формирования нового направления целевых отчислений на развитие спорта за счет части поступлений от продажи алкоголя и табака, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов («Новые люди»).
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