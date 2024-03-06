Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 818 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    нужно рассмотрение вопроса нахождения губера текслера на свободе! ‼️а не пора ли твари присесть на 10 лет, с полной к...В Челябинской обл...
  • Erl Schweizer
    Официальные данные: "Михаи́л Влади́мирович Михалко́в (28 декабря 1922, Москва, РСФСР — 5 сентября 2006, Москва, Росси...Феномен России: д...
  • Сергей Парков
    Почему карта на латинице? Вроде как уважаем оппонентов? Нам это надо? Пусть восстанавливают знание русского языка - о...Несколько важных ...

Мигрантов хотят расселять по новым правилам. И это будут анклавы со своими порядками

Мигрантов хотят расселять по новым правилам. И это будут анклавы со своими порядками

Компании, строящие в Московской области склады и распределительные центры, смогут согласовывать новые инвестиционные проекты только в случае, если построят на территории объектов общежития для мигрантов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх