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Брызгалов о ЧМ: «В последние годы муть мутная, закрыть нафиг эту лавочку. Все едут потусить, а у нас пещерные взгляды: «Алкоголики, пробухали»

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов поделился мнением о предстоящем ЧМ-2021 в Риге.  – Чемпионат мира ожидается невзрачный – никто из звезд туда ехать не хочет по понятным причинам – тяжелый сезон, коронавирусные ограничения на турнире.

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