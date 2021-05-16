Брызгалов о ЧМ: «В последние годы муть мутная, закрыть нафиг эту лавочку. Все едут потусить, а у нас пещерные взгляды: «Алкоголики, пробухали»

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов поделился мнением о предстоящем ЧМ-2021 в Риге. – Чемпионат мира ожидается невзрачный – никто из звезд туда ехать не хочет по понятным причинам – тяжелый сезон, коронавирусные ограничения на турнире.