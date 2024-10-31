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«Нам нравится»: Алла Пугачёва впервые за долгое время прокомментировала слухи о проблемах в семье

«Нам нравится»: Алла Пугачёва впервые за долгое время прокомментировала слухи о проблемах в семье

Алла Пугачёва обратилась к публике с заявлением на фоне слухов о своей семье. В первой за несколько месяцев публикации певица попросила публику быть «смелее» и писать о них с Галкиным* больше «интересных историй» — якобы им такое нравится.

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Комментарии
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Александр Салтановский
Опять про эту старую клячу, да сколько уже можно?
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10 час.
Vova Гарин
Когда сдохнет тварь или царапать о ней непритомило.
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9 час.

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