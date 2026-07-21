Отсрочку продлят автоматически не всем? Адвокат Алексей Мендрух отвечает

Правда ли, что военное положение и мобилизацию продлили до 30 октября 2026 года? У кого отсрочка продлевается автоматически, а кому нужно срочно идти в ЦНАП? Какую главную ошибку совершают военнообязанные при подаче заявления на продление отсрочки? И что изменилось для людей с инвалидностью при автоматическом продлении отсрочки? Адвокат Алексей Мендрух в эфире ответил на вопросы Читать далее: https://prav.