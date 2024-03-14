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Славия Прага — Милан: прогноз на матч 14 марта 2024, Лига Европы

Славия Прага — Милан: прогноз на матч 14 марта 2024, Лига Европы

14 марта пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Славия» — «Милан». Команды сыграют в Праге на поле стадиона «Эден Арена».

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