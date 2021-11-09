Популярные статьи

Свежие комментарии

В России предложили запретить показывать фильмы с сексуальными отклонениями

В России предложили запретить показывать фильмы с сексуальными отклонениями

Для онлайн-кинотеатров в России могут ввести запрет на показ фильмов с «нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями», написала 8 ноября газета «Ведомости» со ссылкой на материалы общественного совета при Роскомнадзоре.

Вернуться к статье
Обсудить
Галина Друзина
Да я только За, всеми пальцами на руках и ногах!
Виктор Шиховцев
А вот Вассерман против. Видать, любит "клубничку" посмотреть.
Алексей Тан
Его предки содомитами были, да и Вассерманы, эту содомию в 90-ые, как помоями...Россию заливали.

Картина дня

наверх