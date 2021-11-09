В России предложили запретить показывать фильмы с сексуальными отклонениями

Для онлайн-кинотеатров в России могут ввести запрет на показ фильмов с «нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями», написала 8 ноября газета «Ведомости» со ссылкой на материалы общественного совета при Роскомнадзоре.