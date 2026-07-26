Береста, воск и тряпичная бумага: на чём писали в Древней Руси

26 июля исполняется 75 лет с момента находки первой берестяной грамоты. В 1951 году на Неревском раскопе в Великом Новгороде находка небольшой берестяной записи изменила представления учёных о распространении письменности на Руси: оказалось, что грамотой владели не только князья и духовенство, но и простые жители средневековых городов.