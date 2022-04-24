Минобороны РФ: авиация ВКС России поразила 26 военных объектов Украины

Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России поразила 26 военных объектов Украины. Уничтожено до 150 националистов и до 40 автомобилей и единиц бронетехники, сообщил на утреннем брифинге представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.